В Ярославской области с дачного участка женщины украли ванну и мангал

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:49:23+03:00

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Злоумышленники хотели сдать их в пункт приема лома

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В полицию некрасовского района Ярославской области обратилась 57-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестные похитили с ее дачного участка ванну, мангал и металлическую емкость.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые в совершении преступления, не работающие жители Ярославского района, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Злоумышленники признались, что хотели сдать похищенное в пункт приема лома. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU