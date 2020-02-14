2020-02-14T10:49:23+03:00
Происшествия

В Ярославской области с дачного участка женщины украли ванну и мангал

Злоумышленники хотели сдать их в пункт приема лома
Полина ЗАЙЦЕВА
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По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража».По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию некрасовского района Ярославской области обратилась 57-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестные похитили с ее дачного участка ванну, мангал и металлическую емкость.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые в совершении преступления, не работающие жители Ярославского района, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Злоумышленники признались, что хотели сдать похищенное в пункт приема лома. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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