В Ярославской области с дачного участка женщины украли ванну и мангал
В полицию некрасовского района Ярославской области обратилась 57-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестные похитили с ее дачного участка ванну, мангал и металлическую емкость.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые в совершении преступления, не работающие жители Ярославского района, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Злоумышленники признались, что хотели сдать похищенное в пункт приема лома. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU