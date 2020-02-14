Ярославская беседка вошла в топ-5 популярных мест для свиданий в России

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:18:05+03:00

Беседка на Волжской набережной считается одним из самых романтических мест в Ярославле Фото: Мэрия Ярославля

Вместе с озером Селигер она на втором месте

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Опрос среди пользователей социальных сетей провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Опрос провели ко Д.нею всех влюбленных и выяснили, какие места для романтических свиданий пользуются самой большой популярностью.

В пятерку самых посещаемых романтических мест в стране вошли платан Дункан в Ялте, за него проголосовали 33% опрошенных, озеро Селигер в Тверской области и беседка любви в Ярославле, набравшие по 19%, крыши домов в Санкт-Петербурге с 14%, плато Лагонаки в Адыгее – за него проголосовало 9,5% опрошенных и Орлиные скалы в Сочи с 4,8%.

Беседка на Волжской набережной считается одним из самых романтических мест в Ярославле. Сюда после бракосочетания приезжают молодожены, чтобы «на счастье» выпить здесь шампанское и сфотографироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU