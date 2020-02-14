Два молодых ярославца угнали у приятеля машину и сдали ее в пункт приема металлолома

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:12:09+03:00

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В полицию Дзержинского района обратился местный житель. Мужчина рассказал, что припарковал машину на улице Строителей, а потом не обнаружил ее на оставленном месте. Правоохранители начали поиск ВАЗ-2113. Они установили, что к угону причастны два молодых человека – 1999 и 2000 годов рождения. Гонщики во всем сознались и рассказали, что были знакомы с хозяином авто. Они отбуксировали ВАЗ и сдали его в пункт приема металлолома за 6 тысяч рублей.

– Следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», расследование продолжается, – сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU