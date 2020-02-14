Ремонт Тутаевского шоссе в Ярославле идет по графику

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:22:35+03:00

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Вчера, 13 февраля, комиссия проверила ход ремонтных работ на Тутаевском шоссе. Сейчас на перекрытом участке дороги ведут работы по выборке грунта, устройству ливневой канализации, земельного полотна и основания из песка, а также проводят реконструкцию газопровода и сетей связи.

Нареканий к подрядчику у проверяющих не возникло, все работы идут согласно графику. К 15 мая дорогу должны открыть. Но при этом работы на Тутаевском в полном объеме не завершатся. Подрядчик еще будет устанавливать контактную сеть и благоустраивать прилегающую территорию.

- Дорожное покрытие временно будет сделано из одного слоя асфальта. Следим и за состоянием участка дороги от Урицкого до Дзержинского и объездных путей к многоквартирным домам. Постоянно грейдируем и подсыпаем проблемные участки. Заказчик выявил некоторые недочеты, в ближайшее время все исправим, - отметил представитель подрядной организации Сергей Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU