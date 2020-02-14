В Рыбинске вор зашел в чужую квартиру и незаметно вынес сумку с деньгами
В полицию Рыбинска обратилась местная жительница, у которой из квартиры была похищена сумка с деньгами. Женщина рассказала, что неизвестный проник в ее незапертую квартиру и забрал сумку, в которой помимо денег также находились документы.
- . Ущерб составил 22000 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен. Им оказался безработный, ранее судимый 26-летний житель Рыбинска, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославкой области. - Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что дернул дверь квартиры заявительницы, она оказалась не закрыта, увидев сумку в прихожей, похитил ее.
По факт преступления возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU