В Рыбинске вор зашел в чужую квартиру и незаметно вынес сумку с деньгами

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:44:40+03:00

Сумма нанесенного ущерба оценивается более чем в 18 тысяч рублей

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В полицию Рыбинска обратилась местная жительница, у которой из квартиры была похищена сумка с деньгами. Женщина рассказала, что неизвестный проник в ее незапертую квартиру и забрал сумку, в которой помимо денег также находились документы.

- . Ущерб составил 22000 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен. Им оказался безработный, ранее судимый 26-летний житель Рыбинска, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославкой области. - Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что дернул дверь квартиры заявительницы, она оказалась не закрыта, увидев сумку в прихожей, похитил ее.

По факт преступления возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU