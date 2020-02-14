2020-02-14T07:58:32+03:00
Спорт

«Бронепоезд» набирает скорость и очки

Ярославцы дома переиграли минское «Динамо»
Виктор ПОЛЯК
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Этой победой «бронепоезд» досрочно гарантировал себе участие в плейофф.Этой победой «бронепоезд» досрочно гарантировал себе участие в плейофф.Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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Для многих болельщиков матч своей команды против аутсайдера выглядит заранее предопределенным делом. Типа, легко выиграем. Однако у самих аутсайдеров на сей счет иная точка зрения, потому что надо думать о своих контрактах. Минчане, например, давно потеряли все шансы на попадание в плейофф, но хоккей для динамовцев на этом не заканчивается и надо доказывать свои контракты на будущий сезон, тем более, когда на игроказ не висит психологический груз возможного поражения. И вообще давно известно, что раненый зверь особенно опасен.

Вот почему в игре с минчанами очень важен первый гол. И надо отдать должное подопечным Майка Пелино, которые смогли разогнать «бронепоезд» с первых смен. Уже на 1-й минуте минчанам только ценой фола удалось остановит прорыв Николая Коваленко, но это только на время отложило наказание. В зоне «Динамо» закрутилась такая карусель, что у вратаря голова закрутилась. А тут еще Стефан Пяярви и Антон Ландер трафик перед воротами учинили. Завершающий бросок Владимира Гкачева был уже в пустой угол.

Но далее динамовцы стали показывать зубы, заставляя вступать в игру нашего вратаря Илью Коновалова. Но Илья был безупречен. Впрочем, минский вратарь тоже. Но только до поры, которая пришла на последней минуте периода, когда Пяярви на «пятачке» успел подправить шайбу после прострела Максима Осипова. Судьи долго изучали видео, чтобы разобрать с последним касание шайбы, но придраться ни к чему не смогли – 2:0 Второй периоде также остался за нашими парнями. В большинстве вернувшийся из сборной Артур Каюмов с паса Дениса Алексеева выкатил из-за ворот и переиграл кипера – 3:0.

С этой минуты игра резко обострилась и до второго перерыва команды редко играли в полных составах, хотя на счет это не сказалось. На базе достигнутого перевеса ярославцы в 3-ем периоде сбавили обороты, на чем едва не пострадали. Мало того, что стали свои хорошие моменты разбазаривать, так еще и соперников не особо сдерживали. А у Минска мастера все же есть. Один момент они реализовали и на этом, похоже, не собирались останавливать. Пришлось машинистам «бронепоезда» провести на скамейке оперативный «разбор полетов», с которого прибавилась скорость. На 55-й минуте шикарный пас Каюмова под чужую синюю нашел там Алексеева, который вышел «один в ноль» и уложил вратаря на лед, но шайба попала в щиток и осталась перед воротами. К добыче рванул Коваленко и с острого угла восстановил отрыв в счете, остановив заодно попытки минчан спастись. Этой победой «бронепоезд» досрочно гарантировал себе участие в плейофф. «Локомотив» - «Динамо» (Минск) – 4:1(2:0;1:0;1:1)

ИСТОЧНИК KP.RU

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