В Ярославле состоялось открытие пяти конкурсов для работников образования

13 Февр. 2020 2020-02-13T21:08:22+03:00

Традиционно эти конкурсы собирают ярких, творческих и преданных профессии энтузиастов. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

В этом году в региональных этапах примут участие около 500 учителей и преподавателей

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В Ярославле 13 февраля состоялось торжественное открытие сразу пяти всероссийских конкурсов профессионального мастерства работников образования. Старт региональных этапов конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям» и «Учитель-дефектолог России» прошел в ДК имени Добрынина.

- Традиционно эти конкурсы собирают ярких, творческих и преданных профессии энтузиастов, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Это не столько соревнования, сколько площадки по обмену опытом, педагогическими методиками и новаторскими решениями.

В 2020 году участие в конкурсах примут около 500 учителей, воспитателей и педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU