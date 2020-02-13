В Ярославле состоялось открытие пяти конкурсов для работников образования
В Ярославле 13 февраля состоялось торжественное открытие сразу пяти всероссийских конкурсов профессионального мастерства работников образования. Старт региональных этапов конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям» и «Учитель-дефектолог России» прошел в ДК имени Добрынина.
- Традиционно эти конкурсы собирают ярких, творческих и преданных профессии энтузиастов, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Это не столько соревнования, сколько площадки по обмену опытом, педагогическими методиками и новаторскими решениями.
В 2020 году участие в конкурсах примут около 500 учителей, воспитателей и педагогов.
ИСТОЧНИК KP.RU