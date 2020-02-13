13 Февр. 2020 2020-02-13T19:49:55+03:00

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В двух поселках Ярославской области реконструируют очистные сооружения канализации. Работы в обоих населенных пунктах уже начаты. В поселке Судоверфь планируется отремонтировать иловые площадки, построить модульную установку биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также здание узла механической очистки.

- В поселке Каменники реализация проекта позволит отказаться от иловых и песковых карт, занимающих значительные площади, а также повысить эффективность очистки сточных вод, - добавили в пресс-службе Правительстве Ярославской области. - Сделаны монолитные фундаменты, смонтированы каркасы здания механического обезвоживания осадка и здания доочистки и обеззараживания сточных вод. Установлены часть оборудования и котельная.

Важно также то, что благодаря реконструкции к водопроводной сети можно будет подключить новых абонентов. Полное завершение работ запланировано на осень 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU