2020-02-13T17:09:06+03:00
Общество

В Тутаевском районе проверили уровень содержимого кислогудронных прудов

В условиях паводковой ситуации они находятся под особым контролем
Полина Вачнадзе
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В настоящее время уровень кислогудронных прудов – 108 сантиметровВ настоящее время уровень кислогудронных прудов – 108 сантиметровФото: Правительство Ярославской области
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Из-за аномальных погодных условий усилен контроль за уровнем кислогудронных прудов на территории НПЗ им.Менделеева в Тутаевском районе и состояние воды в реке Печегда, которая впадает в Волгу. По словам главного эксперта комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования области Александра Прибылова, весь комплекс мер по противодействию повышению уровня жидкости в накопителях выполняется в полном объеме.

Контролируется работа гидротехнических сооружений, идет буртование снега и его вывоз от прудов, что позволяет снизить количество талой воды, попадающей в накопители. Помимо этого, регулярно проводится анализ стоков по 21 показателю – на данный момент все в норме.

В настоящее время уровень кислогудронных прудов – 108 сантиметров. Риск перелива загрязненных вод отсутствует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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