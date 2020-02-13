На ярославца, ударившего полицейского в лицо, заведено уголовное дело
В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Тутаевского района, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, подозреваемый, будучи пьяным, нарушал общественный порядок в одном из продуктовых магазинов.
- При пресечении его противоправных действий сотрудниками полиции он нанес одному из полицейских удар кулаком в лицо, - прокомментировали в пресс-службе следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области.
Расследование дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия.
ИСТОЧНИК KP.RU