На ярославца, ударившего полицейского в лицо, заведено уголовное дело

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:57:47+03:00

По данным следствия, подозреваемый, будучи пьяным, нарушал общественный порядок в одном из продуктовых магазинов. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Тутаевского района, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, подозреваемый, будучи пьяным, нарушал общественный порядок в одном из продуктовых магазинов.

- При пресечении его противоправных действий сотрудниками полиции он нанес одному из полицейских удар кулаком в лицо, - прокомментировали в пресс-службе следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Расследование дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU