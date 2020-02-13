В Ярославле собираются объединить два детских сада

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:33:47+03:00

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Постановление об объединении двух детских садов - №106, который находится на проспекте Толбухина, и №247 на проспекте Октября – опубликовали на сайте мэрии Ярославля. Документ подписала первый заместитель мэра города Алла Кибец.

Согласно постановлению, детсад №247 присоединяется к 106-му. О причинах такой реорганизации пока ничего не сообщается.

Расстояние между детскими садами порядка 770 метров, сообщают Яндекс.Карты. Чтобы дойти от одного до другого, потребуется порядка 10 минут. О том, кто будет руководителем объединенного детского дошкольного учреждения, как планируют построить их работу, останутся ли дети на своих привычных местах на данный момент не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU