Ярославец проник в квартиру к бабушке и украл у нее 10 тысяч рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:16:21+03:00

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В середине ноября 2019 года 47-летний житель Заволжского района предложил 83-летней пенсионерке купить газовый анализатор. Так он проник в квартиру. Когда пожилая женщина пошла за паспортом и пенсионным удостоверением, мошенник достал из ящика 10 тысяч рублей и взял их себе. Хозяйка квартиры тут же обнаружила пропажу и попросила гостя вернуть деньги, но он убежал. По факту грабежа полиция возбудила уголовное дело.

– В качестве смягчающих вину обстоятельств по делу учтены раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование раскрытию преступления, возмещение ущерба в полном объеме, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU