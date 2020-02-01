Медики опровергли информацию о заражении коронавирусом в Ярославле

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:33:07+03:00

Если гражданин приезжает из КНР и его состояние ухудшается, он звонит в поликлинику и вызывает врача на дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Депутат муниципалитета Сергей Зубов вчера на своей странице в социальной сети опубликовал информацию о том, что, возможно, в Ярославле выявлен первый случай заражения коронавирусом. Правда, эти сведения были получены им из неофициального источника, который пожелал остаться неизвестным.

- Один ярославец, проживающий в районе Волжской набережной, обеспокоился тем, что его сосед - китаец, недавно посещал Китай с визитом как раз в разгар начала эпидемии коронавируса. По информации заявителя, гражданин Китая как раз родом из провинции Ухань. Около полудня о своих подозрениях ярославец сообщил в Роспотребназдор. Там его выслушали и...послали в полицию, - рассказывает Сергей Зубов.

Полицейские приехали, однако войти в квартиру возможно зараженного человека без спецсредств не решилась. Они, рассказывает депутат со слов своего источника, связались с гражданином Китая по телефону, тот подтвердил, что недавно действительно был на родине и сейчас плохо себя чувствует. Тогда полицейские вызвали скорую.

- Приехала бригада скорой помощи. Фельдшер хотела было пройти к больному, но у нее тоже не было средств защиты. И ее к китайцу не пустили. В итоге фельдшер уехала. Полицейские звонили главному инфекционисту области, связывались с Москвой... Несколько позже скорая помощь приехала снова: та же фельдшер и девочка-практикантка. Девочка стояла у подъезда дома и искала в интернете, какие средства защиты нужны врачу, осматривающему человека с подозрениями на коронавирус, - продолжает свой рассказ депутат муниципалитета.

В этот же день, очень кстати, проходило заседание Комитета Ярославской областной Думы по здравоохранению. Как рассказывает Сергей Зубов, он передал всю информацию о случившемся сотруднику департамента здравоохранения, там пообещали принять меры.

- Чем в итоге все закончилось, мне не известно. Попали ли медики к этому китайцу в квартиру? Был ли он осмотрен? Какое заболевание ему диагностировали? Надеюсь, что все необходимые меры все же были приняты. Хотелось бы получить от Депздрава официальную информацию. В сложившейся ситуации меня очень порадовала работа полицейских, которые в течение 4 часов предпринимали все, что только было в их силах, чтобы обеспечить нашу с вами безопасность. Хотя, конечно, по сути вопроса, "главную скрипку" в этой истории должны были бы сыграть совсем другие структуры, - считает депутат.

Мы обратились за комментарием в Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области. Там сообщили, что человек, у которого подозревали опасное заболевание, абсолютно здоров.

- Поступил звонок в скорую, бригада прибыла в течение 20 минут. Мужчина - гражданин РФ, житель Москвы, здесь по работе. Врач его осмотрела, он абсолютно здоров, - сообщила пресс-служба ведомства. - Просьба не создавать искусственной паники. А вообще алгоритм прост: если гражданин приезжает из КНР и его состояние ухудшается, он звонит в поликлинику по месту прикрепления и вызывает врача на дом, предупредив, что недавно вернулся из Китая. Врач выезжает, осматривает и принимает решение о госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU