Жители дома на проспекте Ленина в Ярославле добились обследования здания комиссией

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:09:14+03:00

По мнению его жителей, здание давно не пригодно для проживания. ФОТО: уполномоченный по правам человека в Ярославской области

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Межведомственная комиссия, которая 6 февраля обследовала дом №7 на проспекте Ленина в Ярославле, должна решить, является ли он аварийным.

По мнению его жителей, здание давно не пригодно для проживания и должно быть расселено. Люди не раз обращались во всевозможные инстанции, например, в мэрию города, то тогда комиссия, обследовав дом, пришла к решению, что нужен лишь капитальный ремонт.

- Жильцы с этим решение не согласились и направили иск в суд. Суд постановил отменить решение комиссии, провести новое обследование здания и выдать новое заключение о состоянии дома, - сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

С тех пор прошло два года. Одна из жительниц дома обратилась к уполномоченному Сергею Бабуркину. Он, после осмотра здания, направил запрос судебным приставам с просьбой усилить контроль за исполнением решения суда, а в адрес мэрии – заключение о недопущении нарушения прав людей. В итоге 6 февраля прошло еще одно обследование дома межведомственной комиссией, чего и добивались ярославцы.

ИСТОЧНИК KP.RU