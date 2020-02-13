2020-02-13T14:58:25+03:00
Общество

Очерк ярославской школьницы претендует на победу во всероссийском конкурсе «Без срока давности».

Ребята из всех муниципальных образований региона приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса сочинений, ставшего одним из первых мероприятий Года памяти и славы в России
Анна ПЕТРОВА
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Заключительный этап конкурса завершится в конце февраля.Заключительный этап конкурса завершится в конце февраля.Фото: Правительство Ярославской области
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- Свои работы представили 324 учащихся 5 - 11-х классов 107 школ, - сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. - Дневниковые записи, заочные экскурсии, очерки, письма, рассказы и репортажи - вот неполный список жанровых вариантов, использованных нашими ребятами.

В работах школьников Ярославской области нашли отражение события Великой Отечественной войны в истории города, села или семьи, истории создания мемориалов или музеев, биографии участников боевых действий или тружеников тыла. Ребята писали о документальных и художественных фильмах, посвященных войне, деятельности поисковых отрядов и волонтерских организаций.

Абсолютным победителем регионального этапа стала девятиклассница бурмакинской СОШ №1 Некрасовского муниципального района Анастасия Солмакова. Ее очерк «Ты же выжил, солдат…» направлен на федеральный, заключительный, этап конкурса в Москву, который проходит с 1 по 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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