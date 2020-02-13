Ярославские спасатели рассказали школьникам и детсадовцам о безопасности на воде
Спасатели «Центра гражданской защиты» провели две спартакиады в детском саду №104 и рассказали о безопасности на воде ученикам школы №52.
И дошкольники, и взрослые дети узнали, как помогать утопающим, как оказать первую помощь и что делать, если человек провалился под лед.
– Спасатели показали малышам спасательное оборудование и снаряжение, используемое при спасении на воде и научили им пользоваться, – поделились в пресс-службе мэрии.
Во время спартакиады детсадовцы соревновались между собой в транспортировке пострадавших, подаче средств спасения и надевании спасательного жилета.
ИСТОЧНИК KP.RU