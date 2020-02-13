Внос и вынос гробов. Ярославцам не по душе соседство с магазином ритуальных услуг

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:50:32+03:00

Жители дома просят суд избавить их от вида гробов. ФОТО: уполномоченный по правам человека в Ярославской области

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Жительница Ярославля пришла за помощью к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. В других инстанциях ей уже отказали.

- Пенсионерка пожаловалась на то, что на первом этаже жилого дома, расположенного напротив дома, где она проживает, функционирует салон-магазин ритуальных услуг. Это вызывает возмущение жильцов, не желающих периодически наблюдать внос и вынос гробов, - сообщают в аппарате уполномоченного.

Ранее женщина уже обращалась в органы местного самоуправления и контролирующие органы, но эффекта это не дало. Нарушений в работе салона не нет, в оформлении документов при переводе помещения из жилого в нежилое тоже никаких проблем не обнаружили.

Выездная проверка слова ярославны подтвердила. Омбудсмен направил в прокуратуру письмо, в котором изложил мотивированную позицию о незаконности такого рода предпринимательской деятельности в жилом доме. Прокуратура Ленинского района с доводами согласилась и направила в суд иск о прекращении работы магазина ритуальных слуг. Сейчас иск находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU