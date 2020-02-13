В Ярославской области сожгли зараженные цветы

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:08:02+03:00

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Западный цветочный трипс, вредитель карантинного значения, был обнаружен в партии гортензий. Цветы в горшках поступили в ярославский магазин из Москвы.

Лабораторную экспертизу проводил Ярославский филиал ФГБУ «Тверская МВЛ». После исследований Управление Россельхознадзора по Ярославской области выдало предписание об обеззараживании подкарантинной продукции или ее уничтожении. Владелец магазина предпочел пойти по второму пути. В итоге «больные» растения были сожжены.

Западный цветочный трипс – мелкое насекомое. Растения, на котором оно живет, замедляется в росте, потом теряет листья и цветы. Основной признак присутствия вредителя – появление на зеленых листьях сухих светлых пятен или черных точек.

ИСТОЧНИК KP.RU