Ярославская полиция совместно с центробанком объявляют конкурс «Вместе против мошенников»

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:05:54+03:00

Конкурс будет проводиться в период с 12 февраля по 31 марта 2020 года. Фото: пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

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Полиция Ярославской области совместно с отделением Центрального банка России по ЦФО объявили о проведении совместного конкурса «Вместе против мошенников» в рамках профилактической акции. Целью проведения является информирование населения о новых видах финансового мошенничества.

- Участники должны предоставить жюри информационные видеоролики, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Продолжительность ролика, представленного на конкурс, не должна превышать 40 секунд. Работы должны информировать о новых видах финансового мошенничества, в том числе о дистанционном мошенничестве и мошенничестве с использованием IT-технологий, содержать информацию о том, как противостоять злоумышленникам.

Конкурс будет проводиться в период с 12 февраля по 31 марта 2020 года. К участию допускаются молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Работы необходимо предоставить в электронном виде, в формате MPG или AVI на адрес mvd76@list.ru в срок до 31марта. С расширенным положением конкурса можно ознакомиться на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU