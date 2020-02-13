2020-02-13T13:51:02+03:00
Общество

В селе Ярославской области объявлен карантин по бешенству

Инфицированную енотовидную собаку поймали в Ростовском районе
Полина Вачнадзе
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Инфицированную енотовидную собаку поймали в Ростовском районеИнфицированную енотовидную собаку поймали в Ростовском районеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Инфицированное бешенством дикое животное выявили в селе Стрелы Ростовского района 10 февраля. Заражена оказалась енотовидная собака. Департаментом ветеринарии региона в населенном пункте, где нашли зараженное смертельно опасной болезнью животное, объявлен карантин.

Как сообщает Россельхознадзор по Ярославской области, в селе и угрожаемой зоне государственной ветеринарной службой проводятся необходимые мероприятия.

Бешенство – опасное смертельное заболевание. Заражение человека от животного происходит в случае укуса. Причем чем он глубже, тем выше риск заражения. Вирус содержится в слюне зверя и быстро распространяется кровотоком.

Если человека покусала собака или другое животное, необходимо промыть рану водой и вызвать скорую. В больнице раненому должны оказать профессиональную медицинскую помощь. В врачам следует обратиться даже в том случае, если собака, которая укусила, выглядит домашней. Меры предосторожности здесь совсем не лишние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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