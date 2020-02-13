Ярославские приставы обнаружили у безответственного отца банковский счет и списали с него алименты почти за 10 лет

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:20:18+03:00

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С банковского счета жителя деревни Хлестово списали средства, которые он задолжал по алиментам за несколько лет.

Исполнительное производство было возбуждено в 2009 году, но ни пенсионный фонд, ни другие инстанции не могли подтвердить, что у мужчины есть официальная зарплата и имущество. А тем временем мать ребенка содержала наследника на свои деньги. Лишь изредка безответственный отец перечислял по тысяче рублей. Но вот удача. Пристав-исполнитель сделал очередной запрос в банк и обнаружил банковский счет должника.

– Денежных средств на нем оказалось достаточно, чтобы погасить имеющуюся задолженность, – рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. – В настоящее время сумма долга в размере 190 тысяч рублей перечислена взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU