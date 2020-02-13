Ярославские приставы обнаружили у безответственного отца банковский счет и списали с него алименты почти за 10 лет
С банковского счета жителя деревни Хлестово списали средства, которые он задолжал по алиментам за несколько лет.
Исполнительное производство было возбуждено в 2009 году, но ни пенсионный фонд, ни другие инстанции не могли подтвердить, что у мужчины есть официальная зарплата и имущество. А тем временем мать ребенка содержала наследника на свои деньги. Лишь изредка безответственный отец перечислял по тысяче рублей. Но вот удача. Пристав-исполнитель сделал очередной запрос в банк и обнаружил банковский счет должника.
– Денежных средств на нем оказалось достаточно, чтобы погасить имеющуюся задолженность, – рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. – В настоящее время сумма долга в размере 190 тысяч рублей перечислена взыскателю.
ИСТОЧНИК KP.RU