Ярославские девятиклассники сдали итоговое собеседование по русскому языку

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:16:39+03:00

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В Ярославской области 12 февраля прошло итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников. Около 13 тысяч школьников приняли участие в его прохождении. С 2019 года собеседование является обязательным условием для допуска к государственной итоговой аттестации ОГЭ.

- Собеседование прошло в 357 образовательных организациях, а также в областной клинической туберкулезной больнице и в СИЗО УФСИН по Ярославской области в Рыбинске и Ярославле, - рассказали в пресс-службе Правительства региона. - Для 12 ребят зачет организован на дому. Итоговое собеседование продолжается около 15 минут, для участников с ограниченными возможностями здоровья время может быть увеличено.

Результатом сдачи может быть зачет или незачет, для успешного результата школьникам нужно набрать минимум 10 баллов из 20 возможных. Ребята узнают результаты собеседования не позднее 21 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU