В Ярославской области определили самые популярные туробъекты

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:45:36+03:00

Среди лидеров по посещению - государственные и частные музеи, зоопарк и колесо обозрения «Золотое кольцо»

Изменить размер текста: A A

Гости региона в туристические программы в городах и районах Ярославской области чаще всего включают комплекс услуг. Обязательным пунктом в путешествии является ознакомительная экскурсия по городу.

Департамент туризма Ярославской области, подводя итоги года, отметил, что в ТОП-5 самых популярных объектов показа в регионе входят и государственные музеи, и аттракционы. Замечательным является и тот факт, что гостям городов интересны и новые частные музеи. Это позволяет региону увеличивать средний чек туриста, а также время пребывания в регионе.

ТОП-5 самых популярных объектов региона возглавляет Ярославский музей-заповедник. Центральный комплекс и филиалы насчитывают около 1 миллиона 300 тысяч посещений. На втором месте - Угличский музей, на третьем - колесо обозрения «Золотое кольцо». Далее по популярности у туристов расположены государственные музеи Ростова-Великого и Переславля-Залесского - музей-заповедник «Ростовский кремль» и музей-усадьба «Ботик Петра Первого».

В Ярославле в тройку лидеров входят: Ярославский музей-заповедник, колесо обозрения «Золотое кольцо» и Ярославский зоопарк. Среди частных музеев Ярославля лидерами по посещаемости являются шоу-макет «Золотое кольцо», музей занимательных наук Эйнштейна и первый частный музей России «Музыка и время».

В Ростове-Великом традиционно наибольшей популярностью среди объектов туристического показа пользуется Ростовский кремль. На второй строчке - мастерская чернолощеной керамики и музей Царевны-лягушки.

В Переславле рейтинг возглавляет музей-заповедник «Ботик Петра I». На следующих позициях находятся Переславский музей-заповедник и Спасо-Преображенский собор.

В Угличе на первом месте расположен Угличский кремль, на втором - музей гидроэнергетики, на третьем - музей городского быта.

ИСТОЧНИК KP.RU