В Ярославской области спасают деревья от рекламных объявлений
13 февраля в Ярославле прошел очередной рейд, во время которого инспекторы сняли с деревьев 20 вывесок и баннеров.
- В прошлом году специалисты провели около 4 тысяч проверок и обнаружили более тысячи незаконно установленных рекламных конструкций. Все вывески демонтировали и уничтожили. Благодаря усиленной работе государственных лесных инспекторов рекламы на деревьях стало меньше, – рассказал директор областного департамента лесного хозяйства Николай Савельев.
За размещение рекламы на деревьях предусмотрен штраф: для граждан – до 4 тысяч, для должностных лиц – до 40 тысяч, для юридических лиц – до 300 тысяч. Также нарушителям придется заплатить за поврежденного дерево. Это еще около 2 тысяч рублей.
Если вы стали свидетелями размещения рекламы на деревьях, то можете сообщить об этом по телефону прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.
ИСТОЧНИК KP.RU