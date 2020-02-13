В Рыбинске у мужчины украли четыре велосипеда
Пока искали подозреваемого, тот успел два велосипеда продать
Житель Рыбинска украл четыре велосипеда, два из них успел продатьФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Житель Рыбинска обратился в полицию с заявлением о том, что у него из подсобки украли четыре велосипеда. Сумма ущерба составила 42 тысячи рублей.
Сотрудники полиции нашли подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель. Мужчина уже был судим. Следствие установило, что злоумышленник подобрал ключи от подсобки, проник в помещение и похитил велосипеды. Два из них рыбинец успел продать.
- Следствие возбудило уголовное дело по статье «Кража». Похищенное частично изъяли. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU