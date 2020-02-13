В Рыбинске у мужчины украли четыре велосипеда

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:33:49+03:00

Житель Рыбинска украл четыре велосипеда, два из них успел продать Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пока искали подозреваемого, тот успел два велосипеда продать

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Житель Рыбинска обратился в полицию с заявлением о том, что у него из подсобки украли четыре велосипеда. Сумма ущерба составила 42 тысячи рублей.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель. Мужчина уже был судим. Следствие установило, что злоумышленник подобрал ключи от подсобки, проник в помещение и похитил велосипеды. Два из них рыбинец успел продать.

- Следствие возбудило уголовное дело по статье «Кража». Похищенное частично изъяли. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU