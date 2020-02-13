В Ярославской области у женщины украли две железные кровати и печь

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:50:17+03:00

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В полицию Брейтовского района Ярославской области обратилась 53-летняя местная жительница, которая стала жертвой воров. Потерпевшая рассказала, что неизвестные сорвали с ее дома замок, залезли внутрь помещения и вынесли две металлические кровати и железную печь.

- Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан не работающий местный житель, которым даны признательные показания, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Он пояснил, что похищенное намеревался сдать в пункт приема металлолома. Похищенное изъято.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU