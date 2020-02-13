В Ярославской области отмечают юбилей адмирала Ушакова

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:40:28+03:00

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Сегодня, 13 февраля, в Ярославской области отмечают 275-летие со дня рождения нашего знаменитого земляка Федора Ушакова. Великий адмирал Российского флота, причисленный к лику святых, родился в селе Бурнаково, а был крещен в Хопылево Рыбинского района.

С праздником ярославцев поздравил региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин. Кстати, именно он был одним из инициаторов закона «О праздниках и памятных датах Ярославской области».

- Сегодня мы отмечаем 275-летие нашего земляка – святого праведного воина, адмирала Ушакова. Расскажите в этот день о Федоре Ушакове своим детям. Федор Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. В боях Ушаков не потерял ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен. Федор Ушаков – слава и гордость России. Всю свою жизнь герой-флотоводец посвятил защите своего народа и Отечества. Адмирал был не только отважным, но и милосердным человеком. Он искренне заботился о ближних. За это Православная церковь причислила его к лику святых. Праведный воин Федор Ушаков почитается как святой покровитель военно-морского флота и стратегических военно-воздушных сил России.

ИСТОЧНИК KP.RU