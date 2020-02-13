Приехали ночью, увезли снегоход: в Ярославской области будут судить безработных парней

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:39:56+03:00

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В полицию Ярославского района обратился местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то угнал его снегоход за 150 тысяч рублей. Техника стояла на придомовом участке.

Правоохранители отыскали подозреваемых. Ими оказались 23-летний и 21-летний молодые люди. Они рассказали, что ночью подъехали к дому, погрузили снегоход в машину и увезли в свой гараж. Никто из них не работает. Ранее один молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности.

– Следственным подразделением ОМВД России по Ярославскому району возбуждено уголовное дело, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Технику вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU