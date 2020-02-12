Власти Рыбинска проверили ход строительства новой школы

12 Февр. 2020 2020-02-12T20:13:04+03:00

Каждый день на объекте трудятся от 80 до 100 человек Фото: Администрация Рыбинска

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В рыбинском микрорайоне Слип на Тракторной улице продолжается строительство новой школы. Местные депутаты проверили ход работ. Каждый день на объекте трудятся от 80 до 100 человек.

– В основном корпусе на сегодняшний день производятся электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и отделочные работы. Параллельно началось утепление фасада. Завершается строительство помещений музыкальной школы, – рассказал Геннадий Шмурадкин, представитель строительного надзора.

После того, как откроется новая школа, в Рыбинске закроется три учебных заведения: № 14, 16 и 35.

– Сейчас мы прорабатываем вопрос по формированию педагогического коллектива, смотрим, нужны ли дополнительные кадры, в том числе узкие специалисты, – сообщила заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Администрация города держит на контроле вопрос транспортной доступности в школу.

ИСТОЧНИК KP.RU