В Ярославле мужчина снял квартиру, украл оттуда телевизор и скрылся

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:50:39+03:00

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Прокуратура Ярославля поддержала обвинение по делу 28-летнего жителя Красноярска, который обвинялся в совершении крупной кражи. Установлено, что в октябре 2018 года мужчина снял в Ярославле квартиру в посуточную аренду, предъявив при этом поддельный паспорт.

- Во время проживания злоумышленник похитил из квартиры телевизор, стоимостью 13 тысяч рублей, продал его через интернет, затем скрылся из квартиры и покинул территорию Ярославской области, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Личность преступника установили в Ярославле, а вот задержать его удалось на территории Республики Хакасия. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU