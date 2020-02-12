В Ярославле мужчина снял квартиру, украл оттуда телевизор и скрылся
Прокуратура Ярославля поддержала обвинение по делу 28-летнего жителя Красноярска, который обвинялся в совершении крупной кражи. Установлено, что в октябре 2018 года мужчина снял в Ярославле квартиру в посуточную аренду, предъявив при этом поддельный паспорт.
- Во время проживания злоумышленник похитил из квартиры телевизор, стоимостью 13 тысяч рублей, продал его через интернет, затем скрылся из квартиры и покинул территорию Ярославской области, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Личность преступника установили в Ярославле, а вот задержать его удалось на территории Республики Хакасия. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU