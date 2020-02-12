2020-02-12T17:50:39+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчина снял квартиру, украл оттуда телевизор и скрылся

Преступника задержали на территории Республики Хакасия
Полина ЗАЙЦЕВА
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Личность преступника установили ярославские полицейские.Личность преступника установили ярославские полицейские.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Ярославля поддержала обвинение по делу 28-летнего жителя Красноярска, который обвинялся в совершении крупной кражи. Установлено, что в октябре 2018 года мужчина снял в Ярославле квартиру в посуточную аренду, предъявив при этом поддельный паспорт.

- Во время проживания злоумышленник похитил из квартиры телевизор, стоимостью 13 тысяч рублей, продал его через интернет, затем скрылся из квартиры и покинул территорию Ярославской области, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Личность преступника установили в Ярославле, а вот задержать его удалось на территории Республики Хакасия. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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