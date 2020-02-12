В Ярославский зоопарк привезли молодую белую львицу Симу

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:09:50+03:00

В Ярославском зоопарке львицу уже ждал лев Ярос, которому несколько лет искали подходящую пару. Фото: Ярославский зоопарк

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В Ярославский зоопарк привезли молодую белую львицу по имени Сима. Судьба хищницы отнюдь не простая: несколько лет назад ее забрали от столичного фотографа, использовавшего животное в качестве декорации на съемках. Кошка была помещена в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Спустя время работники центра начали думать над тем, куда можно пристроить Симу.

- Требования к претендентам были высокие. Главное из них - обеспечение комфортных условий содержания, соответствующих виду, - рассказали в пресс-службе Ярославского зоопарка. - Наш зоопарк идеально подошел: просторный вольер, тёплое помещение, высокий уровень безопасности. Более того, в Ярославском зоопарке львицу уже ждал лев Ярос, которому несколько лет искали подходящую пару.

Сейчас хищница осваивается в новом доме и знакомится с хозяином вольера Яросом.

ИСТОЧНИК KP.RU