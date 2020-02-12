Ремонт проспекта Машиностроителей в Ярославле может растянуться на два года

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:16:59+03:00

Активист сказал, что ремонт будет проводиться в теплое время года. Фото: Мэрия Ярославля

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Стало известно, что ремонт проспекта Машиностроителей в Заволжском районе Ярославля может растянуться на два года. Об этом в социальных сетях сообщил координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. Активист уточнил, что это связано с необходимостью замены ливневого коллектора, из-за которого происходит разрушение автодороги.

- Следы этого коллектора особенно заметны после перекрёстка с Орджоникидзе. Там вся правда полоса проваливается и проваливается, - пишет Абдуллаев. – Объездными путями на время ремонта послужат улица Красноборская и проспект Машиностроителей в сторону Шандорной с выездом на Шоссейную.

Активист сказал, что ремонт будет проводиться в теплое время года. Стоит отметить, что на встрече с исполняющим обязанности директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Глебом Масленцевым Темур Абдуллаев обсудил также возможность выделения полосы для левого поворота на перекрёстке ремонтируемого участка.

ИСТОЧНИК KP.RU