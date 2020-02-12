В Рыбинске в этом году отремонтируют четыре спортивных объекта

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:46:37+03:00

В этом году в Рыбинске планируют капитально отремонтировать четыре спортивных объекта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В этом году в Рыбинске планируют капитально отремонтировать четыре спортивных объекта. Приведут в порядок кровлю здания спортивной школы №1, заменят половину окон на фасаде СК «Мотор», пол в СК «Олимп» и систему водоподготовки в бассейне спортшколы №8.

Общая сумма финансирования – 2,8 миллиона рублей, их них областных средств – 1,6 миллиона.

Крыша в спортшколе №1 на Волжской набережной не ремонтировалась со времен постройки здания, это одна из самых плохих крыш на спортивных объектах, а тем временем зал акробатики посещает 440 детей. На замену стропил, несущих балок и самого покрытия предусмотрено 1,8 миллиона рублей.

В спортшколе «Метеор» будут менять большие окна на фасаде, что позволит соблюдать в будущем температурный режим в залах. Стоимость работ на этом объекте – около 600 тысяч.

На остальных объектах работы будут менее масштабные, но очень нужные

ИСТОЧНИК KP.RU