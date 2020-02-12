Почему закрыли ледовый каток у школы №9 в Ярославле

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:33:09+03:00

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Ярославцы недовольны и не понимают, что происходит. Совсем недавно, а именно в субботу, 8 февраля, ледовый корт у школы №9 имени Ивана Ткаченко на улице Чкалова открыли с большим размахом. Приехал известный фигурист Илья Авербух, жители близлежащих домов радовались, что теперь не придется ездить в центр города. Но прошло несколько дней и каток уже не работает

- После открытия люди покатались два дня. Затем каток закрыли на амбарный замок. Катаются только хоккеисты. После игр вешают замок и выключают свет. Хотя каток позиционировали для общественного пользования. Просьба разобраться, - пишет на платформе «Яндекс Район» пользователь Денис.

Как пояснили КП-Ярославль в мэрии города, волноваться жителям не стоит: ледовая площадка не работает временно в связи с неблагоприятными погодными условиями.

- При плюсовых температурах каток не работает, - сказал директор школы Сергей Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU