Выставка вооружения и фото на память. «Открытая Росгвардия» приглашает ярославцев на фестиваль

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:02:26+03:00

В ДК им.Добрынина можно будет примерить экипировку росгвардейцев и посмотреть их показательные выступления

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II Международный культурно-спортивный фестиваль «Открытая Росгвардия» пройдет в ДК Добрынина 21 февраля с 11:00. Вход на мероприятие свободный.

Что в программе? Показательные выступления специального отряда быстрого реагирования, выставка техники и вооружения, а также экипировки подразделений Росгвардии, концерт, состязание спортивных команд ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны, Управления Росгвардии и других силовых структур региона.

Все желающие смогут примерить на себя экипировку рогвардейца и сфотографироваться в ней. А по итогам соревнований лучшие команды поедут на фестиваль Центрального округа войск национальной гвардии РФ, который пройдет в Москве в «Лужниках».

ИСТОЧНИК KP.RU