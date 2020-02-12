Выставка вооружения и фото на память. «Открытая Росгвардия» приглашает ярославцев на фестиваль
II Международный культурно-спортивный фестиваль «Открытая Росгвардия» пройдет в ДК Добрынина 21 февраля с 11:00. Вход на мероприятие свободный.
Что в программе? Показательные выступления специального отряда быстрого реагирования, выставка техники и вооружения, а также экипировки подразделений Росгвардии, концерт, состязание спортивных команд ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны, Управления Росгвардии и других силовых структур региона.
Все желающие смогут примерить на себя экипировку рогвардейца и сфотографироваться в ней. А по итогам соревнований лучшие команды поедут на фестиваль Центрального округа войск национальной гвардии РФ, который пройдет в Москве в «Лужниках».
ИСТОЧНИК KP.RU