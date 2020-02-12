2020-02-12T13:39:12+03:00
Общество

В Ярославской области к 75-летию Победы продолжают приводить мемориалы в порядок

Уже провели реконструкцию 15 объектов
Светлана Крутикова
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В Ярославской области уже привели в порядок 15 мемориаловВ Ярославской области уже привели в порядок 15 мемориаловФото: Правительство Ярославской области
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6,7 миллиона рублей направят на благоустройство мемориалов в рамках проекта «Решаем вместе!» Больше 3 миллионов нужно, чтобы привести в порядок парк Победы в поселке Тихменево Рыбинского района. Там отремонтируют памятник и две мемориальные плиты, сделают освещение прилегающей территории. Также в парке обустроят водоотводные канавы, выложат плиткой пешеходные дорожки выложат и установят скамейки и урны.

Еще два объекта находятся в Ярославском районе. В Туношне продолжат работы по реконструкции мемориала, который расположен рядом с парком. Здесь же обустроят съезд и парковочные места. В Кузнечихе в этом году приведут в порядок культурно-парковый комплекс с памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

С 2017 года в рамках проекта «Решаем вместе!» в области реконструировали 15 мемориалов. Еще 1,5 миллиона выделят по целевой программе патриотического воспитания. В ее рамках в 2019 году привели в порядок 26 объектов. Всего муниципалитет выделил на эти цели около 20 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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