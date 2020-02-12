2020-02-12T13:25:19+03:00
Общество

Мэрия Ярославля сменила подрядчика по обслуживанию уличного освещения

Жалобы горожан по-прежнему принимаются по номеру 40-40-40
Полина ЗАЙЦЕВА
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В администрации города уточнили, что в первую очередь выполняются заявки по восстановлению освещения на проспектах и дорогах Ярославля.В администрации города уточнили, что в первую очередь выполняются заявки по восстановлению освещения на проспектах и дорогах Ярославля.Фото: Мэрия Ярославля
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Мэрия Ярославля сменила подрядную организацию, занимающуюся обслуживанием уличного освещения города. Новый подрядчик приступил к работе с 1 января 2020 года.

- Ярославцы по-прежнему могут оставить свои жалобы по номеру единой диспетчерской службы 40-40-40, - добавили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Далее агентство по муниципальному заказу ЖКХ направляет данные подрядной организации.

В администрации города уточнили, что в первую очередь выполняются заявки по восстановлению освещения на проспектах и дорогах Ярославля. Выполнение работ во дворах требует больше времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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