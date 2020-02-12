В Ярославле судебные приставы нашли грузовой автомобиль, хорошо спрятанный должником

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:13:57+03:00

Грузовик передадут на реализацию, а вырученные за него деньги направят взыскательнице. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Автовладелец скрывал арестованную за долги машину на стоянке в промышленной зоне

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Мужчина накопил долг по алиментам – 350 тысяч рублей. Платить деньги ребенку он не хотел, видимо, принципиально: скрывал свой официальный доход и даже предоставил судебным приставам недостоверную справку о своей зарплате. В общем, шел на любые ухищрения, лишь бы не отдавать одну четвертую своего дохода.

Но судебный пристав-исполнитель выяснил, что в собственности у недобросовестного отца есть грузовой автомобиль. Правда, тот его тщательно скрывал.

- Было возбуждено постановление о розыске грузовика, не раз выезжали по месту жительства должника, проводили осмотры близлежащих стоянок. Розыскные мероприятия увенчались успехом: мужчина арендовал место на стоянке, расположенной в промышленной зоне Ярославля, где и нашли машину, после чего ее арестовали, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Грузовик передадут на реализацию, а вырученные за него деньги направят взыскательнице.

ИСТОЧНИК KP.RU