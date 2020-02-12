Ярославец получил год условно за убийство по неосторожности своей знакомой

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:31:52+03:00

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В Ярославле осудили 38-летнего жителя области, мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

В октябре 2018 году на улице Волгоградской между ним и его знакомой произошла ссора. Мужчина был пьян и ударил женщину в глаз. Она не удержалась на ногах, упала в канаву, при этом ударилась шеей о край пластикового ящика, который там валялся. Травма оказалась смертельной.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, в пользу родственников потерпевшей с него взыскано 150 тысяч рублей, а также расходы на погребение, - сообщила пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU