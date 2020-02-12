2020-02-12T12:31:52+03:00
Происшествия

Ярославец получил год условно за убийство по неосторожности своей знакомой

После удара женщина упала и ударилась о край ящика
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности.Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославле осудили 38-летнего жителя области, мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

В октябре 2018 году на улице Волгоградской между ним и его знакомой произошла ссора. Мужчина был пьян и ударил женщину в глаз. Она не удержалась на ногах, упала в канаву, при этом ударилась шеей о край пластикового ящика, который там валялся. Травма оказалась смертельной.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, в пользу родственников потерпевшей с него взыскано 150 тысяч рублей, а также расходы на погребение, - сообщила пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт проспекта Машиностроителей в Ярославле может растянуться на два года
В Ярэнерго проверили качество спецодежды и испытали системы безопасности при работе на высоте
В Рыбинске в этом году отремонтируют четыре спортивных объекта
Почему закрыли ледовый каток у школы №9 в Ярославле
Прокуратура Ярославля выяснит, почему срывается строительство детской поликлиники
Выставка вооружения и фото на память. «Открытая Росгвардия» приглашает ярославцев на фестиваль
В Ярославской области к 75-летию Победы продолжают приводить мемориалы в порядок
Женщина-бомж нашла в банкомате чужую карту и прошлась с ней по магазинам
Мэрия Ярославля сменила подрядчика по обслуживанию уличного освещения
В Ярославле судебные приставы нашли грузовой автомобиль, хорошо спрятанный должником
Ярославец получил год условно за убийство по неосторожности своей знакомой
Раскрываемость телекоммуникационных преступлений в Ярославской области – около 30%
В Ярославле спасатели вывели четверых детей со льда Волги
В Ярославский перинатальный центр приняли на работу уникального специалиста
В Ярославской области водитель решил дать гаишникам тысячу, а получил уголовную статью
Кроватка, телевизор и ванночка: в ярославском СИЗО сделали ремонт в камере для мамы с малышом
В колледжах Ярославля прошли проверки Управления ФСБ