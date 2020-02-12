Раскрываемость телекоммуникационных преступлений в Ярославской области – около 30%

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:21:35+03:00

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Днем 12 февраля в Ярославле прошла встреча журналистов с заместителем начальника УМВД России по Ярославской области Андреем Мешковым. Пресс-конференция была посвящена теме телефонного мошенничества и другим преступлениям в сфере телекоммуникационных технологий.

За 2019 год на территории региона было совершено более двух тысяч подобных преступлений. За одно только утро 12 февраля за помощью в полицию обратились шесть обмахнутых ярославцев.

- На сегодняшний день самые распространенные схемы мошенничества, когда преступник по телефону уговаривает человека перевести деньги на безопасный счет, - сказал Андрей Мешков. - Кроме того, преступники часто убеждают жертв скачать на телефон программы для удаленного отслеживания смартфона. Важно помнить: служба безопасности банка никогда не звонит клиентам по телефону.

Мешков отметил, что раскрываемость телекоммуникационных преступлений в регионе колеблется в пределах 30%. При этом чаще всего телефонные мошенники звонят ярославцам из других субъектов России.

ИСТОЧНИК KP.RU