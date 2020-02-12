В Ярославской области водитель решил дать гаишникам тысячу, а получил уголовную статью
Идет расследование
Как только мужчина достал деньги, полицейские сообщили в дежурную частьФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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На 53 километре дороги Иваново-Ярославль сотрудники ГИБДД остановили 38-летнего мужчину. Он нарушил правила дорожного движения и решил откупиться от представителей власти взяткой. Водитель достал тысячу рублей, а полицейские тут же сообщили об этом в дежурную часть. Факт покушения на взятку задокументировали.
– Сотрудниками подразделения дознания ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району возбуждено уголовное дело, ведется расследование, – рассказали в пресс-службе ведомства.
За такую оплошность водитель может отправиться за решетку на один год.
ИСТОЧНИК KP.RU