2020-02-12T12:04:53+03:00
Происшествия

В Ярославской области водитель решил дать гаишникам тысячу, а получил уголовную статью

Идет расследование
Екатерина РЯБЦЕВА
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Как только мужчина достал деньги, полицейские сообщили в дежурную частьКак только мужчина достал деньги, полицейские сообщили в дежурную частьФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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На 53 километре дороги Иваново-Ярославль сотрудники ГИБДД остановили 38-летнего мужчину. Он нарушил правила дорожного движения и решил откупиться от представителей власти взяткой. Водитель достал тысячу рублей, а полицейские тут же сообщили об этом в дежурную часть. Факт покушения на взятку задокументировали.

– Сотрудниками подразделения дознания ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району возбуждено уголовное дело, ведется расследование, – рассказали в пресс-службе ведомства.

За такую оплошность водитель может отправиться за решетку на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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