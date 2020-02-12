В Ярославле спасатели вывели четверых детей со льда Волги

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:08:09+03:00

Ходить по льду опасно, но это не останавливает рыбаков Фото: Мэрия Ярославля

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Перепады температур воздуха и подъем воды в реках города повлияли на толщину льда. Он стал неоднородным, появились ледяные торосы. Спасатели Центра гражданской защиты Ярославля совместно с инспекторами ГИМС МЧС и представителями территориальных администраций города патрулируют реки.

Вчера, 11 февраля, около 15 часов в Центр гражданской защиты поступило сообщение о том, что по льду на реке Волге в районе ул. Портовая бегают дети. Спасатели учреждения и инспекторы МЧС прибыли на место и обнаружили около реки четверых детей, учащихся близлежащей школы. С ребятами провели разъяснительную беседу о том, что выходить на лед запрещено, и отправили школьников домой.

Не пугает тонкий лед и любителей зимней рыбалки. Они продолжают подвергать свою жизнь опасности. В ходе рейдов с рыбаками тоже провели профилактические беседы и вручили им памятки о том, что делать, если все-таки провалился в воду.

Спасатели призывают жителей города быть благоразумными и не выходить на лед. А родителям, во избежание несчастных случаев, советуют провести беседы с детьми. Сегодня снова запланирован рейд по Которосли.

ИСТОЧНИК KP.RU