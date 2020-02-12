В Ярославский перинатальный центр приняли на работу уникального специалиста

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:06:09+03:00

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В отделении реанимации новорожденных областного перинатального центра теперь работает уникальный специалист. Евгения Фроликова, врач с редкой специальностью «анестезиолог-реаниматолог-неонатолог», приехала в Ярославль из Ижевска. Специалиста такого уровня искали почти год.

Более 90 процентов родов сроком до 33 недель принимают в перинатальном центре. Поэтому к специалистам, которые там работают, предъявляют особые требования. Руководство учреждения стремится привлечь лучших врачей и создать для них комфортные условия. Так, Евгении Фроликовой выделили ведомственное жилье в новом доме.

За последние годы специалисты перинатального центра добились значительных успехов в выхаживании недоношенных детей и снижении младенческой смертности. В 2019 году выжило 89 процентов детей с экстремально низкой массой тела. Тогда как в 2017 году удалось выходить всего 57 процентов малышей, которые при рождении весили меньше килограмма. Снизились и показатели смертности. В 2017 году она составляла 10,7 на 1000 родившихся, а по итогам 2019 года – 2,8.

Поддержку оказывают не только опытным врачам. Молодые специалисты получают ежемесячную доплату к зарплате. Такая же помощь предусмотрена и для врачей, которые устраиваются на места, где длительное время не было специалистов, или едут работать в село. В 2019 году 12 врачам в возрасте до 35 лет, которые только начали работу в городах области, единовременно выплатили по 100 тысяч рублей. По 500 тысяч получили шесть фельдшеров, перешедших в районные больницы. А 15 врачам, которые теперь трудятся в селе, выплатили по одному миллиону. В 2019 году 64 студента Ярославского медицинского университета заключили с департаментом здравоохранения договоры о целевом обучении. После окончания вуза молодые специалисты должны будут устроиться на работу в больницы Ярославля и районов области. Еще 36 студентов сейчас учатся в ординатуре и по окончании учебы приступят к работе в медучреждениях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU