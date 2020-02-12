Ярославна может остаться без машины, если в ближайшее время не найдет 300 тысяч рублей

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:27:33+03:00

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Женщина взяла кредит в финансовой организации, но возвращать его не стала. В итоге, с учетом набежавших процентов, накопился долг в 300 тысяч рублей. Банк обратился в суд, тот вынес решение о взыскании денег.

Приставы дали женщине срок, в течение которого она должна была найти средства, чтобы расплатиться с долгом. Однако она ничего для этого не сделала.

- Судебным приставом было установлено, что у должницы есть автомобиль. Его арестовали, по предварительной оценке стоимость машины составляет 500 тысяч рублей. Если женщина не захочет расстаться с ней, то она найдет возможность собрать необходимую сумму и погасить долг по кредиту. Если ярославна этого не сделает, арестованное транспортное средство будет передано на реализацию, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU