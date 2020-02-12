Наркотики и самодельный револьвер: как проводил свободное время житель Брагино

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:16:30+03:00

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В августе 2019 года в Дзержинском районе Ярославля полиция задержала 31-летнего мужчину. С собой у него были наркотические смеси в крупном размере. Правоохранители провели у подозреваемого дома обыск и обнаружили 34 грамма пороха, 6 самодельных патронов и самодельный револьвер.

За оружие и наркотики на брагинского мафиози возбудили уголовное дело. Суд признал ярославца виновным. Он получил 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU