Наркотики и самодельный револьвер: как проводил свободное время житель Брагино
За такой набор ярославскому мафиози дали 5 лет условно
Дома у мужчины нашли револьвер, порох и самодельные патроныФото: Тимур ХАНОВ
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В августе 2019 года в Дзержинском районе Ярославля полиция задержала 31-летнего мужчину. С собой у него были наркотические смеси в крупном размере. Правоохранители провели у подозреваемого дома обыск и обнаружили 34 грамма пороха, 6 самодельных патронов и самодельный револьвер.
За оружие и наркотики на брагинского мафиози возбудили уголовное дело. Суд признал ярославца виновным. Он получил 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года.
ИСТОЧНИК KP.RU