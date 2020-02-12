Женщина-бомж нашла в банкомате чужую карту и прошлась с ней по магазинам

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:38:03+03:00

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71-летний житель Ярославля обратился в полицию с заявлением о том, что в одном из банкоматов забыл банковскую карту и кошелек. Через какое-то время с карты стали списываться деньги. Каждый раз платеж был меньше 1000 рублей. Всего с карты «ушло» 12 тысяч.

Сотрудники полиции нашли подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя безработная женщина без определенного места жительства. Ранее она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Подозреваемая рассказала, что оплачивала чужой картой товар в магазинах. Чтобы не вводить пин-код, мошенница совершала покупки на сумму меньше 1000 рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU