В Ярославской области осужденные исправительных колоний зажигательно сыграли в КВН

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:35:33+03:00

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В исправительной колонии №2 осужденные зажигательно сыграли в КВН. На сцене учреждения собрались команды из Рыбинска, Углича и Ярославля. Сначала они участвовали в отборочных турах между отрядами, а потом лучшие поехали покорять большую сцену. Творческие номера на новогоднюю тематику состояли из нескольких этапов: приветствие, музыкальный номер, домашнее задание, фристайл и биатлон. Чтобы подготовиться к творческим заданиям, осужденным понадобилось два месяца. Некоторые даже придумали яркие костюмы, стихи и веселые танцы.

Первое место заняла команда рыбинской колонии №12. Серебро тоже взяли рыбинцы из ИК №2. Они покорили сердца жюри бардовскими песнями. Завершили тройку лидеров участники угличской колонии №3. Они выступали в образах сказочных персонажей.

– В состав конкурсного жюри вошли депутат Рыбинского муниципального района Евгения Федорова, председатель Общественной организации лиц, пострадавших от радиационных катастроф «Союз-Чернобыль» города Рыбинска Ярославской области и член ОНК региона Александр Мышкарев, заместитель директора Рыбинского драматического театра Елена Лебедева и артист Рыбинского драматического театра Евгений Колотилов, руководитель Молодежного движения «Буги-вуги» Игорь Кузнецов, – поделились в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области. – 32В качестве ведущего юмористического праздника выступил заместитель начальника ИК-2 Максим Асафов.

Кстати, кубок для победителей изготовили осужденные исправительной колонии №2.

ИСТОЧНИК KP.RU