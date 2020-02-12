В Ярославле борются с незаконно размещенными вывесками

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:38:18+03:00

В Ярославле уже демонтировали около 2500 конструкций Фото: Мэрия Ярославля

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В Ярославле активно борются с незаконно размещенными вывесками. Каждый день специалисты демонтируют конструкции, которые стихийно появляются на зданиях города.

Вчера, 11 февраля, такие работы проводили на проспекте Октября. За прошлый год Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города выявило больше трех тысяч незаконных конструкций. На все выписали предписания. Около 2500 вывесок уже сняли.

Демонтированные конструкции отправляют на склад. В течение 10 рабочих дней собственники могут обратиться Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города и вернуть свое имущество. Но в таком случае владельцу вывески придется возместить средства, которые город затратил на демонтаж, транспортировку и хранение.

- Информационные конструкции не должны нарушать концепцию информационного пространства и могут размещаться только после согласования с уполномоченным органом, - сообщается на сайте мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU