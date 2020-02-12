Вредных веществ в воздухе рыбинского микрорайона Слип не обнаружено

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:01:21+03:00

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Рейд специалистов мобильного экоаналитического комплекса в микрорайон Слип в Рыбинске был организован после обращения местных жителей, которые жаловались, что воздух стал хуже.

На данный момент, сообщает пресс-служба правительства региона, превышений норм по бензолу, толуолу, этилбензолу, этилену, аммиаку, диоксиду серы и сероводороду, а также другим веществам не выявлено. Также взяты пробы на другие составляющие, результаты этих исследований станут известны через неделю.

В прошлом году передвижная эколаборатория выявила 48 нарушений, 50 лиц, в том числе юридических и должностных, привлечены к административной ответственности. Штраф для первых составляет не более 50 тысяч рублей, для вторых – до 250 тысяч или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU