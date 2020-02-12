В Ярославской области выявили водителя с поддельными правами
Мужчина купил документ в интернете
По факту преступления возбуждено уголовное дело, ведется расследование.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Переславском районе Ярославской области сотрудники Госавтоинспекции выявили31-летнего водителя, который пользовался поддельными правами. Мужчина предъявил документ сотрудникам во время проверки.
- В результате исследования ЭКЦ УМВД России по Ярославской области установлено, что удостоверение изготовлено не на государственном предприятии, - прокомментировали в пресс-службе полиции Ярославской области.
Установлено, что подозреваемый купил права в интернете. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU